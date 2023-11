Halloween Karaoké Restaurant Le K Oloron-Sainte-Marie, 31 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le restaurant Le K organise une soirée karaoké à l’occasion de l’événement d’Halloween. Ouvert jusqu’à 2h du matin.

Sur réservation..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:59:00. EUR.

Restaurant Le K Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Restaurant Le K is organizing a karaoke night to celebrate Halloween. Open until 2am.

Reservations required.

El restaurante Le K organiza una noche de karaoke para celebrar Halloween. Abierto hasta las 2 de la madrugada.

Es necesario reservar.

Das Restaurant Le K veranstaltet anlässlich der Halloween-Veranstaltung einen Karaoke-Abend. Geöffnet bis 2 Uhr morgens.

Nach vorheriger Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn