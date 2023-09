Dîner anniversaire des 10 ans de l’Atelier du Goût – Saveurs d’octobre Restaurant Le Fouquet’s La baule, 28 octobre 2023, La baule.

COMPLET / Dans le cadre des Saveurs d’octobre, L’Atelier du Goût organise les 10 ans du Salon de la gastronomie au Fouquet’s

Dîner du 10ème anniversaire du Salon de la Gastronomie – samedi 28 octobre 2023 :

Pour célébrer cet anniversaire , l’Atelier du goût vous propose de participer au dîner qui se déroulera au Fouquet’s le 28 octobre à 20h à l’Hôtel Barrière Le Royal à la Baule.

Vous dégusterez les Plats Signatures réinventés par le Chef étoilé Pierre Gagnaire et mis en scène par le chef du Royal Mikaël Amisse. Moment d’échanges et de convivialité puisque vous rencontrerez les chefs et producteurs de notre région dans le cadre mythique du restaurant le Fouquet’s où fauteuils et lustres rouges partagent la vedette avec les portraits Harcourt des étoiles du cinéma international.

Au menu :

Grande assiette de saumon fumé, crème sarasson, pain aux algues grillé

Volaille fermière juste rôti, confits d’oignons, jus à la truffe, pomme de terre écrasée à la cive

Mille-feuille Fouquet’s

1/2 bouteille d’eau et café inclus

Boissons en sus au verre ou bouteille à régler sur place

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Le programme des Saveurs d’octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-29T06:00:00+01:00

