Célébrer la Saint-Sylvestre au 7, à La Cité du Vin Restaurant Le 7 Bordeaux, 31 décembre 2023 18:00, Bordeaux.

Célébrer la Saint-Sylvestre au 7, à La Cité du Vin Dimanche 31 décembre, 19h00 Restaurant Le 7 Tarif : 140 €.

Un réveillon magique vous attend pour la nouvelle année dans notre restaurant au 7ème étage de la Cité du Vin.

Au menu, de beaux produits de saison, sélectionnés avec soin et préparés en de belles recettes.

Infos pratiques

Dimanche 31 déc. dès 19h

Menu 140€ avec amuse-bouche, entrée, plat, fromages, pré-dessert, dessert, mignardises

Pour réserver, cliquez sur le lien ou contactez le service commercial à l’adresse contact@le7restaurant.fr ou au 05 40 12 92 16.

Restaurant Le 7 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@le7restaurant.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 40 12 92 16 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bookings.zenchef.com/results?rid=359880&pid=1001&day=2023-12-31 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/le7restaurantpanoramique/posts/875151411283271?ref=embed_post »}, {« link »: « mailto:contact@le7restaurant.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T19:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

2023-12-31T19:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

nouvel an fete