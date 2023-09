Concert de clôture lac de Cancon – saison 2023 Restaurant Lac de Cancon Cancon, 30 septembre 2023, Cancon.

Cancon,Lot-et-Garonne

Le restaurant du Lac de Cancon rouvre ses portes pour la saison 2022. Au programme : soirée tapas et concert à 21h avec les WAT, trio soul-rock, ayant sorti leur dernier album récemment : « Everything to lose »..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Restaurant Lac de Cancon

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The restaurant du Lac de Cancon reopens its doors for the 2022 season. On the program: tapas evening and concert at 9pm with the WAT, soul-rock trio, having recently released their latest album: « Everything to lose ».

El Restaurante du Lac de Cancon reabre sus puertas para la temporada 2022. En el programa: velada de tapas y concierto a las 21:00 con WAT, un trío de soul-rock que acaba de publicar su último álbum: « Everything to lose ».

Das Restaurant du Lac in Cancon öffnet für die Saison 2022 wieder seine Türen. Auf dem Programm stehen ein Tapas-Abend und ein Konzert um 21 Uhr mit dem Soul-Rock-Trio WAT, das vor kurzem sein letztes Album « Everything to lose » veröffentlicht hat.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Coeur de Bastides