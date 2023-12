Repas de fête à la Vénus Restaurant La Vénus Prayssac, 24 décembre 2023 07:00, Prayssac.

Prayssac,Lot

Venez déguster le menu spécialement concocté pour vous pour les réveillons de Noël et du nouvel an !.

2023-12-24 fin : 2023-12-25 . 32 EUR.

Restaurant La Vénus Square de la Vénus

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Come and enjoy our special Christmas and New Year’s Eve menu!

Venga y disfrute de nuestro menú especialmente creado para Navidad y Nochevieja

Probieren Sie das speziell für Sie zusammengestellte Menü an Heiligabend und Silvester!

Mise à jour le 2023-12-04 par OT CVL Vignoble