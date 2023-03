Atelier de cuisine : Préparation d’une daube de Boeuf de Chalosse et d’un civet de sanglier Restaurant La Terrasse Montfort-en-Chalosse Catégories d’Évènement: Landes

Montfort-en-Chalosse

Atelier de cuisine : Préparation d’une daube de Boeuf de Chalosse et d’un civet de sanglier Restaurant La Terrasse, 17 octobre 2023, Montfort-en-Chalosse . Atelier de cuisine : Préparation d’une daube de Boeuf de Chalosse et d’un civet de sanglier EUR 301 place du Foirail Restaurant La Terrasse Montfort-en-Chalosse Landes Restaurant La Terrasse 301 place du Foirail

2023-10-17 15:00:00 – 2023-10-17 17:00:00

Restaurant La Terrasse 301 place du Foirail

Montfort-en-Chalosse

Landes . EUR 20 20 Enfilez vos tabliers ! Myriam, Chef du restaurant La Terrasse vous propose de préparer votre daube de Boeuf de Chalosse et un civet de sanglier, le tout accompagné de ses légumes d’automne. Sur les conseils éclairés de Myriam, vous trouverez aussi le vin idéal à associer à votre plat. Une fois l’atelier terminé, vous pourrez déguster sur place vos préparations ou repartir avec. Myriam, Chef du Restaurant La Terrasse vous propose de préparer votre daube de Boeuf de Chalosse et un civet de sanglier, le tout accompagné de ses légumes d’automne. +33 5 58 98 58 50 Office de Tourisme Terres de Chalosse ©Myriam Duces

Restaurant La Terrasse 301 place du Foirail Montfort-en-Chalosse

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Montfort-en-Chalosse Autres Lieu Montfort-en-Chalosse Adresse Montfort-en-Chalosse Landes Restaurant La Terrasse 301 place du Foirail Ville Montfort-en-Chalosse Departement Landes Tarif EUR Lieu Ville Restaurant La Terrasse 301 place du Foirail Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-en-chalosse /

Atelier de cuisine : Préparation d’une daube de Boeuf de Chalosse et d’un civet de sanglier Restaurant La Terrasse 2023-10-17 was last modified: by Atelier de cuisine : Préparation d’une daube de Boeuf de Chalosse et d’un civet de sanglier Restaurant La Terrasse Montfort-en-Chalosse 17 octobre 2023 301 place du Foirail Restaurant La Terrasse Montfort-en-Chalosse Landes Landes Restaurant La Terrasse Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse Landes