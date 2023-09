SOIRÉE PIZZA Restaurant La Pontière Laubert, 22 septembre 2023, Laubert.

Laubert,Lozère

Sabrina & Eric du restaurant La Pontière vous propose une soirée pizza (sur place ou à emporter) ce vendredi 22 septembre.

Réservation conseillée au 04 66 41 01 41….

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Restaurant La Pontière

Laubert 48170 Lozère Occitanie



Sabrina & Eric from La Pontière restaurant are offering a pizza evening (eat-in or takeaway) this Friday, September 22.

Reservations recommended on 04 66 41 01 41…

Sabrina y Eric, del restaurante La Pontière, ofrecen una velada de pizza (para comer o para llevar) el viernes 22 de septiembre.

Se recomienda reservar en el 04 66 41 01 41…

Sabrina & Eric vom Restaurant La Pontière bieten Ihnen am Freitag, den 22. September einen Pizza-Abend (vor Ort oder zum Mitnehmen).

Reservierungen werden unter der Nummer 04 66 41 01 41 empfohlen…

Mise à jour le 2023-09-20 par 48 – OT Mont Lozère