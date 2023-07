barbeuKOKORICO Restaurant la parenthèse Châteauneuf-sur-Isère, 7 septembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

barbeuKOKORICO Jeudi 7 septembre, 18h00 Restaurant la parenthèse Entrée libre sur inscription.

Votre French Tech locale vous invite à une reprise conviviale et gourmande, autour des nouveautés et des très bonnes nouvelles en cette fin d’année 2023 !

Rendez-vous au Restaurant La Parenthèse, de 18h à 20h, suivi d’un barbecue networking.

Avec le soutien de Valence Romans Agglo et de La French Tech.

Restaurant la parenthèse ZI Parc du 45ème parallèle, 3 Rue Brillat Savarin, 26300 Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T18:00:00+02:00 – 2023-09-07T20:00:00+02:00

