Conférence Restaurant La Légende, 26 avril 2023, Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn ,Pyrénées-Atlantiques , Sauveterre-de-Béarn

Conférence

5, rue de l’Abbée Duplech Restaurant La Légende Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Restaurant La Légende 5, rue de l’Abbée Duplech

2023-04-26 – 2023-04-26

Restaurant La Légende 5, rue de l’Abbée Duplech

Sauveterre-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn .

Les Gens du Gave, la Légende et le Moment Librairie, vous invitent à une conférence sur la Sécurité Sociale Alimentaire.

Laura Petersell et Kévin Certenais, les auteur.e.s de Régime Général.Pour une sécurité sociale de l’alimentation, seront présents pour nous présenter leur livre. En décortiquant notre système alimentaire (production, transformation, distribution, consommation), ils ébauchent des solutions aux problèmes d’alimentation, d’agriculture et de justice sociale.

Conférence, temps de questions, puis buffet convivial et local, pour poursuivre les échanges.

Les Gens du Gave, la Légende et le Moment Librairie, vous invitent à une conférence sur la Sécurité Sociale Alimentaire.

Laura Petersell et Kévin Certenais, les auteur.e.s de Régime Général.Pour une sécurité sociale de l’alimentation, seront présents pour nous présenter leur livre. En décortiquant notre système alimentaire (production, transformation, distribution, consommation), ils ébauchent des solutions aux problèmes d’alimentation, d’agriculture et de justice sociale.

Conférence, temps de questions, puis buffet convivial et local, pour poursuivre les échanges.

Les Gens du Gave, la Légende et le Moment Librairie

La Légende

Restaurant La Légende 5, rue de l’Abbée Duplech Sauveterre-de-Béarn

dernière mise à jour : 2023-04-06 par