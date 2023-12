Soirée karaoké Restaurant la Crémaillère Anlhiac, 16 décembre 2023 07:00, Anlhiac.

Anlhiac,Dordogne

Réveillez la star qui sommeille en vous !!

L’élection du micro d’or ou de la casserole d’or se fera sur un seul titre.

Interprète WHAM morceau LAST CHRISTMAS .

Sélection sur chorégraphie/ dress code et bien sûr chant..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Restaurant la Crémaillère

Anlhiac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Awaken your inner star!

The election for the Micro d’Or or the Casserole d’Or will be based on a single track.

Performer: WHAM song LAST CHRISTMAS .

Selection based on choreography/dress code and, of course, vocals.

¡Despierta tu estrella interior!

La elección para el Micrófono de Oro o la Cacerola de Oro se basará en una sola pista.

Intérprete WHAM pista LAST CHRISTMAS .

Selección basada en la coreografía/código de vestimenta y, por supuesto, el canto.

Weckt den Star in euch!!!

Die Wahl des Goldenen Mikrofons oder der Goldenen Pfanne wird auf einem einzigen Titel stattfinden.

Interpret WHAM Song LAST CHRISTMAS .

Auswahl nach Choreographie/Dresscode und natürlich Gesang.

Mise à jour le 2023-12-02 par Isle-Auvézère