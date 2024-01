Stand Up Comedy Restaurant Ipanéma à la Baule La baule, jeudi 11 janvier 2024.

Soirée Stand Up au Restaurant Ipanéma, jeudi 11 janvier 2024 à 21h.

Entrée gratuite, Sortie au chapeau (vous donnez ce que vous voulez).

Pour une expérience dîner-spectacle complète et pour profiter des meilleures places, pensez à réserver votre table avant 20h30 au 02.40.24.15.35.

Recommandé public adulte à partir de 14 ans.

Restaurant Ipanéma à la Baule Sur la Plage, Face au 7 Bd Darlu 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

