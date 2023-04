Atelier cuisine de sauce tomate Restaurant intergénérationnel Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Atelier cuisine de sauce tomate Restaurant intergénérationnel, 10 août 2023, Nantes. Atelier cuisine de sauce tomate Jeudi 10 août, 15h00 Restaurant intergénérationnel Entrée libre et ratuite Nous récolterons les tomates et aromates du jardin et ferons de la sauce tomate.

N’hésitez pas à ramener un bocal en verre pour repartir avec votre pot :) Restaurant intergénérationnel 31 rue de Malville, NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 76 05 69 Restaurant Intergénérationnel Ville de Nantes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T15:00:00+02:00 – 2023-08-10T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Restaurant intergénérationnel Adresse 31 rue de Malville, NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Restaurant intergénérationnel Nantes

