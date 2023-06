Café-discussion Restaurant intergénérationnel Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Café-discussion Restaurant intergénérationnel Nantes, 30 juin 2023, Nantes. Café-discussion 30 juin et 25 juillet Restaurant intergénérationnel Gratuit Des sociologues du cabinet FORS-Recherche Sociale animeront un café-discussion au restaurant intergénérationnel de Malville pour recueillir la parole des aînés et/ou leurs proches concernant différents aspects de leur vie quotidienne pour adapter davantage le quartier à leurs besoins et attentes Restaurant intergénérationnel 31 rue de Malville, NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 76 05 69 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}] Restaurant Intergénérationnel Ville de Nantes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

