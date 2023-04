Atelier sur la biodiversité du jardin Restaurant Intergénérationnel Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Atelier sur la biodiversité du jardin Restaurant Intergénérationnel, 5 avril 2023, Nantes. Atelier sur la biodiversité du jardin 5 et 13 avril Restaurant Intergénérationnel entrée libre et gratuite Une chasse aux insectes du jardin vous permettra d’identifier et comprendre les rôles des différents insectes et autres petites (ou grosses !) bêtes du jardin.

Vous aurez également des clés pour gérer les ravageurs de votre jardin et de vos plantes d’intérieur.

Une classe de l’Ecole primaire Jaques Prévert sera présente de 15h à 16h pour l’atelier, vous êtes les bienvenu.es. Un autre atelier sans les élèves aura lieu de 16h à 17h. Restaurant Intergénérationnel 31 rue de Malville Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T10:30:00+02:00 – 2023-04-05T11:30:00+02:00

2023-04-13T15:00:00+02:00 – 2023-04-13T17:00:00+02:00

