SI ON ÉCOUTAIT LES ARBRES Restaurant Intergénérationnel Malville Nantes

Nantes SI ON ÉCOUTAIT LES ARBRES Restaurant Intergénérationnel Malville Nantes, 28 décembre 2023, Nantes. SI ON ÉCOUTAIT LES ARBRES Jeudi 28 décembre, 15h00 Restaurant Intergénérationnel Malville Entrée gratuite VIP FESTIVAL D’HIVER DU BREIL [DEC 2023 – JAN 2024] SI ON ÉCOUTAIT LES ARBRES # Lecture à voix haute

Durée : 40 min / Entrée gratuite Écriture & lecture des compagnon.ne.s amateur.e.s de la Cie Moradi

[mené.e.s par Sylvain Maresca] Une lecture imagée qui vous plongera dans l’univers foisonnant des arbres du parc Méliès, de leurs histoires, de leurs émotions et de leur relation à nous les Humains. *** Piloté par Sylvain Maresca, le président de la Cie Moradi, le groupe des compagnon.ne.s amateur.e.s se réunit un mercredi après-midi sur deux au Pôle associatif 38Breil. Le groupe ne demande qu’à s’agrandir. Il est ouvert à tou.te.s, habitant.e.s du quartier ou d’ailleurs. Chacun.e peut s’y investir à la mesure de ses disponibilités et de ses envies, pour s’essayer à l’écriture, ou pour participer à des lectures & représentations, ou encore pour apporter sa contribution à leur réalisation technique, à la communication, etc. Tous les modes d’investissement sont les bienvenus. En savoir + Contact : Sylvain Maresca > sylvain.maresca@gmail.com Restaurant Intergénérationnel Malville 31 rue de Malville – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite »}, {« link »: « https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/compagnons-amateurs »}, {« link »: « mailto:sylvain.maresca@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Restaurant Intergénérationnel Malville
Adresse 31 rue de Malville - 44100 Nantes
Ville Nantes

Restaurant Intergénérationnel Malville Nantes