Vœux 2024 de la Ville de Nantes restaurant intergénérationnel de Malville, Nantes, samedi 27 janvier 2024.

Vœux 2024 de la Ville de Nantes Samedi 27 janvier à 16h : cérémonie des vœux 2024 avec Madame La Maire Samedi 27 janvier, 16h00 restaurant intergénérationnel de Malville, Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T16:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T16:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

Johanna Rolland et son équipe vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et organisent une cérémonie, l’occasion de partager les projets à venir en toute convivialité.

Au programme : rencontre avec les équipes de la Ville et échanges avec les élus, adjoints de quartier sur ce qui s’est passé en 2023 et surtout les actions et projets à venir en 2024.

restaurant intergénérationnel de Malville, 31 rue de Malville Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire