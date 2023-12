Balade le long du Cens direction le Parc de Procé restaurant intergénérationnel de Malville, Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Balade le long du Cens direction le Parc de Procé restaurant intergénérationnel de Malville, Nantes, 8 janvier 2024, Nantes. Balade le long du Cens direction le Parc de Procé Lundi 8 janvier 2024, 14h30 restaurant intergénérationnel de Malville, Gratuit, inscription obligatoire du 4 au 8 janvier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-08T14:30:00+01:00 – 2024-01-08T16:00:00+01:00 restaurant intergénérationnel de Malville, 31 rue de Malville Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orpan.fr/liste-des-activites/16253-balade-le-long-du-cens-direction-le-parc-de-proce »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 99 26 00 »}] Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44093 Lieu restaurant intergénérationnel de Malville, Adresse 31 rue de Malville Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 60 Age max 99 Lieu Ville restaurant intergénérationnel de Malville, Nantes Latitude 47.231972 Longitude -1.582854 latitude longitude 47.231972;-1.582854

