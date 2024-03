Restaurant éphémère Lycée professionnel régional Alexandre Dumas Cavaillon, lundi 18 mars 2024.

Pour trouver sa voie et faire ses preuves face à un recruteur, rien de mieux qu’une mise en situation.Le restaurant éphémère permettra à des demandeurs d’emploi de se mettre dans la peau de serveurs et cuisiniers pour attirer l’attention des recruteurs du secteur.

Objectifs du projet:

Faciliter le recrutement pour les entreprises du territoire sur des postes de cuisinier et de serveur

Amener des demandeurs d’emploi sur ces métiers

Pourvoir aux besoins des entreprises pour la saison et prévoir des formations complémentaires (CAP ou Titre à finalité professionnelle)

Promouvoir les formations (initiale-apprentissage-formation continue) et les plateaux techniques de l’établissement

Organisation :

Le recrutement se fera par France travail et la mission locale de Cavaillon : 10 personnes maximum avec une appétence pour la cuisine.

Les entreprises seront invitées à déjeuner le jour du restaurant éphémère. Elles seront contactées par France Travail et résideront sur le bassin d’emploi de Cavaillon.

L’encadrement sera assuré par un formateur du GRETA (pour la cuisine)

Le jobdating sera organisé par France Travail

La communication le jour de cet événement sera menée conjointement par France Travail et le GRETA-CFA Vaucluse

La date est fixée au 18/03/2024 sur le lycée Dumas – Cavaillon.

Les demandeurs d’emploi seront présents de 8 h à 12 h 30. Sur ce temps, avec un formateur en cuisine, ils prépareront 20 repas (Entrée-Plat-Dessert).

Les repas seront servis aux entreprises et aux partenaires.

À la suite du repas, les entreprises pourront rencontrer les candidats pour une entrée en emploi, ou une orientation vers une formation.

