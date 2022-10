Restaurant éphémère : explosion de saveurs à la Poudrière Sélestat, 28 octobre 2022, Sélestat.

EUR C’est dans un lieu sélestadien chargé d’histoire, transformé pour l’occasion en restaurant éphémère, que nous vous invitons à vivre une expérience gastronomique insolite, le temps d’une soirée unique et inoubliable. Plongez dans le passé et revivez l’histoire de cette ancienne poudrière datant de 1676, aujourd’hui reconvertie en atelier et galerie d’art. Grâce à la conférence proposée par Jean-Marie BALLIET, spécialiste de l’artillerie et des fortifications, et par la présence de l’artiste et propriétaire du lieu, Didier STEIN, ce site d’exception n’aura plus (ou presque) de secrets pour vous ! À l’occasion de cette soirée inédite, Samy et Nicol as RUHLMANN, Chefs du restaurant La Vieille Tour de Sélestat, se mettront aux fourneaux pour régaler vos papilles avec au menu : amuse-bouche, velouté de potimarron aux cèpes grillés, caille farcie aux échalotes accompagnée de ses légumes d’automne cuits au jus, farandole de mignardises proposées par la Pâtisserie Kamm, le tout arrosé de Crémant, Riesling, Pinot Noir, eau et café.

Restaurant éphémère à l’ancienne poudrière, reconvertie en atelier- galerie d’art. Avant le repas, présentation du site par un spécialiste de l’artillerie et des fortifications.

