Restaurant éphémère Centre Pierre Cointreau Angers, mercredi 20 mars 2024.

L’UMIH 49, Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de Maine et Loire, les équipes de France Travail Angers Balzac avec leurs partenaires La Mission Locale et Cap Emploi organisent, dans le cadre de la Semaine des Métiers du Tourisme, un Restaurant éphémère.

Le Centre Pierre Cointreau d’Angers, CFA de la CCI 49, accueillera cet événement.

Il a pour objet de mettre en relation des restaurateurs ayant des projets de recrutement avec des candidats, sans ou peu de qualification, sans ou peu d’expérience dans le secteur de la restauration mais disposant de compétences comportementales transférables pour exercer les métiers de cuisinier, serveur ou commis de cuisine.

Déroulé des temps forts du Restaurant éphémère :

Matin : accueil des candidats, présentation des locaux cuisine et salle avec instructions sur les conditions et explications du service, mise en place de la salle et préparation du repas par les demandeurs d’emplois (candidats)

: accueil des candidats, présentation des locaux cuisine et salle avec instructions sur les conditions et explications du service, mise en place de la salle et préparation du repas par les demandeurs d’emplois (candidats) Midi : les restaurateurs recruteurs déjeunent ensemble et observent les demandeurs d’emplois en situation de travail

: les restaurateurs recruteurs déjeunent ensemble et observent les demandeurs d’emplois en situation de travail A l’issue du déjeuner : une rencontre de type speed job dating entre candidats et recruteurs puis un échange entre un conseiller entreprise France Travail et le restaurateur recruteur afin de présenter les mesures mobilisables.

