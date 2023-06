Restaurant En Marge Restaurant En Marge Aureville, 18 juin 2023, Aureville.

Nos réservations sont ouvertes pour la fête et des pères. Le chef vous dévoile ses menus :

Mise en Bouche

Langoustine, couteaux, aubergine et champignon

Boeuf, fève, pomme de terre et truffe

Pavé Toulousain et pommes

Chocolat, caramel et cacahuètes

Gourmandises

Restaurant En Marge 1204 route de Lacroix Falgarde 31320 Aureville Aureville 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T12:30:00+02:00 – 2023-06-18T13:30:00+02:00

