Spectacle : le temps d’un café, à Figeac Restaurant du Surgié Figeac, 20 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

« le temps d’un café » est un spectacle burlesque en caravane, drôle, sensible et clownesque. Entre Pierre Richard et Charlie Chaplin, ce personnage loufoque saura vous séduire! Dans une routine métro boulot dodo, le temps s’arrête, puis s’accélère. de quoi faire perdre la tête. Heureusement, il y a le temps d’un café pour souffler. Mais serait-ce suffisant?.

2023-07-20 18:30:00 fin : 2023-07-20

Restaurant du Surgié

Figeac 46100 Lot Occitanie



« le temps d’un café » is a funny, sensitive and clownish burlesque show in a caravan. Somewhere between Pierre Richard and Charlie Chaplin, this zany character will win you over! In a routine of metro, work and sleep, time stops, then speeds up – enough to make you lose your head. Fortunately, there’s always time for a coffee break. But is that enough?

« le temps d’un café » es un espectáculo burlesco de caravana, divertido, sensible y payaso. A medio camino entre Pierre Richard y Charlie Chaplin, este personaje alocado le conquistará En una rutina de metro, trabajo y sueño, el tiempo se detiene, luego se acelera, lo suficiente como para hacerle perder la cabeza. Afortunadamente, hay tiempo para tomar un café. Pero, ¿es suficiente?

« Le temps d’un café » ist ein burleskes Spektakel im Wohnwagen, witzig, sensibel und clownesk. Diese verrückte Figur, die zwischen Pierre Richard und Charlie Chaplin angesiedelt ist, wird Sie begeistern! In einer Metro-Arbeit-Schlaf-Routine bleibt die Zeit erst stehen und beschleunigt sich dann, so dass man den Kopf verlieren kann. Zum Glück gibt es Zeit für einen Kaffee, um sich zu erholen. Aber ist das genug?

