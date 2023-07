Exposition « Poèmes dans l’Espace Passy 2023 » Restaurant du Lac Vert Passy Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Passy Exposition « Poèmes dans l’Espace Passy 2023 » Restaurant du Lac Vert Passy, 16 septembre 2023, Passy. Exposition « Poèmes dans l’Espace Passy 2023 » 16 et 17 septembre Restaurant du Lac Vert Entrée libre Dans le cadre de 2023, Année de la sculpture à Passy qui célèbre le cinquantenaire de Sculptures en Montagne – Poème dans l’Espace, le collectif PRISME propose une interprétation contemporaine du thème historique de cet événement.

En 1973, le poète Jean-Pierre Lemesle initie, sur le territoire de Passy, l’accueil de sculptures contemporaines sur le thème « Sculptures en montagne – Poème dans l’espace ».

Dans le cadre des célébrations des 50 ans de la route de la sculpture, dix artistes femmes sont invitées à créer des œuvres en écho aux poèmes de Jean-Pierre Lemesle. À travers des dessins, peintures, photographies et sculptures, chacune interprète et illustre les écrits du poète. Restaurant du Lac Vert 1600 Chemin des Parchets 74190 Passy Passy 74480 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Sophie Jabaud

