Menu de Noël Restaurant du Lac Tombebœuf, 25 décembre 2023, Tombebœuf.

Tombebœuf Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-25

fin : 2023-12-25

Le restaurant du Lac vous propose son menu spécial Noël :

Mise en bouche et cocktail, assiette terre et mer, foie gras maison, huitres et crevettes, filet de bœuf aux morilles et garniture de saison, plateau de fromage, dessert et Crémant.

Réservation préalable..

EUR.

Restaurant du Lac

Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Lot-et-Tolzac