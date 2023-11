Menu spécial : entrecôte-frites Restaurant du Lac Tombebœuf, 26 novembre 2023, Tombebœuf.

Tombebœuf,Lot-et-Garonne

Le restaurant du Lac vous propose son menu spécial !

Au menu : duo de bulots et crevettes, entrecôte frites, salade, dessert.

Réservation préalable..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Restaurant du Lac

Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Restaurant du Lac offers you its special menu!

On the menu: duo of whelks and shrimps, entrecôte frites, salad, dessert.

Prior reservation required.

El Restaurante du Lac ofrece un menú especial

En el menú: dúo de buccinos y gambas, filete de costilla y patatas fritas, ensalada y postre.

Se requiere reserva previa.

Das Restaurant du Lac bietet Ihnen sein Spezialmenü an!

Auf dem Menüplan stehen: Duo von Bulots und Garnelen, Entrecôte mit Pommes frites, Salat, Dessert.

Bitte vorher reservieren.

