Soirée tapas et concert – Restaurant du Lac Restaurant du Lac Cancon, 28 avril 2023, Cancon.

Cancon,Lot-et-Garonne

Le Restaurant du Lac organise une soirée tapas avec concert gratuit tous les vendredis jusqu’en septembre.

Sans réservation..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . .

Restaurant du Lac

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Restaurant du Lac organizes a tapas evening with free concert every Friday until September.

No reservations required.

El Restaurant du Lac organiza una velada de tapas con concierto gratuito todos los viernes hasta septiembre.

No es necesario reservar.

Das Restaurant du Lac organisiert bis September jeden Freitag einen Tapas-Abend mit kostenlosem Konzert.

Ohne Reservierung.

