Show cooking des vendanges au Château de Mercuès Restaurant du Château de Mercuès Mercuès, 1 octobre 2023, Mercuès.

Mercuès,Lot

Le Château de Mercuès et sa Table préparent une nouvelle édition de leur Show Cooking,

l’occasion de célébrer les vendanges !

Cet événement spectaculaire se déroulera dans la cour du château et offrira aux convives

une expérience culinaire inoubliable.

Le dimanche 1er octobre, au déjeuner, le Chef Julien Poisot mettra à l’honneur un cuissot de chevreuil cuit à la ficelle. Les invités auront la chance de déguster ses mets exquis et voir le chef cuisiner devant eux.

Ce Show Cooking, est l’occasion idéale pour passer une journée gourmande et profiter d’un cadre somptueux.

Les places étant limitées, nous encourageons les intéressés à réserver rapidement.

Pour plus d’informations et réservations, veuillez contacter le Château de Mercuès..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Restaurant du Château de Mercuès Rue du Château

Mercuès 46090 Lot Occitanie



Château de Mercuès and its Table are preparing a new edition of their Show Cooking,

to celebrate the grape harvest!

This spectacular event will take place in the château?s courtyard, offering guests an unforgettable

an unforgettable culinary experience.

At lunchtime on Sunday, October 1, Chef Julien Poisot will showcase a roe deer leg cooked with string. Guests will have the chance to sample his exquisite dishes and watch the chef cook in front of them.

This Show Cooking is the perfect opportunity to spend a gourmet day in sumptuous surroundings.

Places are limited, so we encourage you to book early.

For further information and reservations, please contact Château de Mercuès.

El Château de Mercuès y su Mesa preparan una nueva edición de su Show Cooking

¡para celebrar la vendimia!

Este espectacular evento tendrá lugar en el patio del château y ofrecerá a los invitados una experiencia culinaria inolvidable

una experiencia culinaria inolvidable.

El domingo 1 de octubre, a la hora del almuerzo, el Chef Julien Poisot presentará una pierna de venado asada y cocinada con cuerda. Los invitados tendrán la oportunidad de degustar sus exquisitos platos y ver al chef cocinar delante de ellos.

Este Show Cooking es la ocasión perfecta para pasar un día gastronómico en un entorno suntuoso.

Como las plazas son limitadas, animamos a los interesados a reservar con antelación.

Para más información y reservas, póngase en contacto con el Château de Mercuès.

Das Château de Mercuès und seine Tafel bereiten eine neue Ausgabe ihres Show Cooking vor,

eine Gelegenheit, die Weinlese zu feiern!

Dieses spektakuläre Event findet im Innenhof des Schlosses statt und bietet den Gästen

ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis.

Am Sonntag, den 1. Oktober, wird Chefkoch Julien Poisot zum Mittagessen eine Rehkeule, die mit der Schnur gegart wird, auf den Tisch bringen. Die Gäste haben die Chance, seine exquisiten Speisen zu probieren und dem Chefkoch beim Kochen vor ihren Augen zuzusehen.

Dieses Show Cooking ist die perfekte Gelegenheit, einen Tag voller Gourmetfreuden in einer prächtigen Umgebung zu verbringen.

Da die Plätze begrenzt sind, empfehlen wir allen Interessierten, schnell zu buchen.

Für weitere Informationen und Reservierungen wenden Sie sich bitte an das Château de Mercuès.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Cahors – Vallée du Lot