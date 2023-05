Show cooking spécial Fête des Mères au Château de Mercuès Restaurant du Château de Mercuès, 4 juin 2023, Mercuès.

Mercuès,Lot

Le Château de Mercuès, et sa Table, annoncent un Show Cooking spécial fête des mères le dimanche 4 juin.

Cet événement spectaculaire unique se déroulera dans la cour du château et offrira aux convives une expérience culinaire inoubliable. Le 4 juin, au déjeuner et au dîner, le Chef Julien Poisot mettra à l’honneur une pièce de bœuf maturée avec une cuisson à la ficelle. Les invités auront la chance de déguster ces mets exquis tout en observant cette singulière technique culinaire. Ce Show Cooking, spécial fête des mères, est l’occasion idéale de célébrer les mamans et de créer des souvenirs précieux dans un cadre somptueux.

Les places étant limitées, nous encourageons les intéressés à réserver rapidement.

2023-06-04 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-04 . 25 EUR.

Restaurant du Château de Mercuès

Mercuès 46090 Lot Occitanie



The Château de Mercuès, and its Table, announce a special Mother’s Day Cooking Show on Sunday June 4th.

This unique spectacular event will take place in the courtyard of the castle and will offer guests an unforgettable culinary experience. On June 4, for lunch and dinner, Chef Julien Poisot will feature a piece of beef matured with a string cooking. Guests will have the chance to taste these exquisite dishes while observing this singular culinary technique. This special Mother’s Day Show Cooking is the perfect opportunity to celebrate moms and create precious memories in a sumptuous setting.

Seating is limited, so we encourage you to book early

El Château de Mercuès, y su Mesa, anuncian un Show Cooking especial para el Día de la Madre el domingo 4 de junio.

Este evento único y espectacular tendrá lugar en el patio del castillo y ofrecerá a los invitados una experiencia culinaria inolvidable. Durante el almuerzo y la cena del 4 de junio, el Chef Julien Poisot presentará una pieza de ternera madurada con un proceso de cocción en cuerda. Los invitados tendrán la oportunidad de degustar estos exquisitos platos mientras observan esta técnica culinaria única. Este Show Cooking especial del Día de la Madre es la oportunidad perfecta para celebrar a las madres y crear recuerdos preciosos en un entorno suntuoso.

Las plazas son limitadas, por lo que le animamos a reservar con antelación

Das Château de Mercuès und seine Tafel kündigen für Sonntag, den 4. Juni, ein spezielles Show Cooking zum Muttertag an.

Dieses einzigartige spektakuläre Ereignis wird im Innenhof des Schlosses stattfinden und den Gästen ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis bieten. Am 4. Juni wird Chefkoch Julien Poisot zum Mittag- und Abendessen ein Stück gereiftes Rindfleisch mit einer Garung nach dem Faden zu Ehren bringen. Die Gäste haben die Chance, diese exquisiten Gerichte zu probieren und dabei diese einzigartige Kochtechnik zu beobachten. Dieses Show-Cooking zum Muttertag ist die ideale Gelegenheit, um Mütter zu feiern und in einer prächtigen Umgebung wertvolle Erinnerungen zu schaffen.

Da die Plätze begrenzt sind, empfehlen wir allen Interessierten, schnell zu buchen

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Cahors – Vallée du Lot