Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:30:00

fin : 2023-12-31 Pour fêter la nouvelle année !.

Menu :

Apéritif maison & bouchées gourmandes, cassolette Saint-Jacques, rouget & bisque, trou gascon, pavé de veau aux girolles, tomme de la ferme Bessous, mesclun & noix, croustillant caramel, une coupe de champagne, vin et café. Soirée dansante avec AD LIB. 95 EUR.

RESTAURANT DU CASINO

Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

