Concours de belote Restaurant du CASI SNCF Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Concours de belote Restaurant du CASI SNCF Fleury-les-Aubrais, 18 novembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Concours de belote Samedi 18 novembre, 13h30 Restaurant du CASI SNCF Inscription à l’entrée du restaurant Concours de belote organisé par l’Orphelinat National des Chemins de Fer de France (ONCF) le samedi 18 novembre au restaurant du CASI SNCF au profit des études des pupilles. De nombreux lots sont à gagner ! Tarif : 10 € par personne Places limitées à 100 personnes Inscription à l’entrée du restaurant Buvette sur place Restaurant du CASI SNCF 19 ter rue Jean Jaurès 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T13:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

2023-11-18T13:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00 Concours Jeu Shutterstock Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Restaurant du CASI SNCF Adresse 19 ter rue Jean Jaurès 45400 Fleury-les-Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Lieu Ville Restaurant du CASI SNCF Fleury-les-Aubrais latitude longitude 47.929559;1.90682

Restaurant du CASI SNCF Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/