Dîner à l’aveugle – Saveurs d’octobre Restaurant BON Guérande, 20 octobre 2023, Guérande.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le Restaurant BON vous propose une manière atypique de découvrir notre gastronomie par ce dîner à l’aveugle.

Dîner à l’aveugle :

Une manière atypique de découvrir notre gastronomie locale, bio et de saison tout en vous glissant dans la peau d’une personne non voyante le temps d’un repas. Votre vision occultée par un bandeau, vous permettra de canaliser votre attention sur les arômes, les odeurs et les textures et de valoriser vos autres sens.

Durant ce repas, vous pourrez échanger avec les membres du comité de Loire-Atlantique de l’association Valentin HAÜY, notre partenaire qui agit pour les personnes non voyantes et malvoyantes. Vous vivrez ainsi une aventure autant humaine que gourmande.

Durée :

1h30

Informations et réservations :

Repas sur réservation au plus tard une semaine à l’avance

Réservation à restobio.hbg@leshameauxbio.fr ou au 02 52 59 70 21.

Menu surprise (entrée, plat, dessert, accord met-boisson). Merci d’indiquer lors de la réservation si allergies ou intolérances.

Tarif unique

Informations par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T19:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:30:00+02:00

