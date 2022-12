Restaurant Atmosph’R – Réveillon de Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Restaurant Atmosph’R – Réveillon de Noël Aix-en-Provence, 24 décembre 2022, Aix-en-Provence . Restaurant Atmosph’R – Réveillon de Noël 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Restaurant Atmosph’R – Renaissance Aix-en-Provence Hôtel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Restaurant Atmosph’R – Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart

2022-12-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-24 00:00:00 00:00:00

Restaurant Atmosph’R – Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 90 Retrouvez le menu à télécharger en bas de la page. Célébrez la magie de Noël en notre compagnie lors d’un dîner spécial !

Un menu en 4 temps, une carte de cocktails spéciale, des décorations festives et enfin un duo piano & voix pour cette belle soirée. +33 4 86 91 55 02 Renaissance Aix-en-Provence Hôtel Restaurant Atmosph’R – Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Restaurant Atmosph'R - Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Ville Aix-en-Provence lieuville Restaurant Atmosph'R - Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Restaurant Atmosph’R – Réveillon de Noël Aix-en-Provence 2022-12-24 was last modified: by Restaurant Atmosph’R – Réveillon de Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence 24 décembre 2022 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Restaurant Atmosph'R - Renaissance Aix-en-Provence Hôtel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône