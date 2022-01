Restaurant Atmosph’R – Dîner de Saint-Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2022, Aix-en-Provence.

Restaurant Atmosph’R – Dîner de Saint-Valentin Restaurant Atmosph’R 320 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence

2022-02-14 19:00:00 – 2022-02-14 22:00:00 Restaurant Atmosph’R 320 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

75 75 // Menu //



Entrée :

● Le foie gras, champignon et chutney de pommes, dans l’esprit d’une tartelette

************************************

Poisson :

● La Lotte, rôtie au beurre, palet de pommes de terre confites, crème de favouilles et légumes de saison

************************************

Viande :

● Le filet de canard colvert, betteraves en déclinaison, condiment oignons rouges, pain d’épices et mûres

************************************

Dessert :

● L’exotique & gingembre, mousse légère à la noix de coco, confit passion et gingembre, vanille de Madagascar et ananas Victoria rôti

Pour la Saint-Valentin, faites plaisir à votre moitié et plongez dans une ambiance romantique au restaurant Atmosph’R, avec un groupe de musique en duo live et un menu spécialement concocté par le Chef Vincent Merly pour régaler vos papilles !

+33 4 86 91 55 02 https://www.restaurantatmosphr.fr/

// Menu //



Entrée :

● Le foie gras, champignon et chutney de pommes, dans l’esprit d’une tartelette

************************************

Poisson :

● La Lotte, rôtie au beurre, palet de pommes de terre confites, crème de favouilles et légumes de saison

************************************

Viande :

● Le filet de canard colvert, betteraves en déclinaison, condiment oignons rouges, pain d’épices et mûres

************************************

Dessert :

● L’exotique & gingembre, mousse légère à la noix de coco, confit passion et gingembre, vanille de Madagascar et ananas Victoria rôti

Restaurant Atmosph’R 320 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-21 par