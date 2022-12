Restaurant Atmosph’R – Dîner de réveillon de la Saint-Sylvestre Aix-en-Provence, 31 décembre 2022, Aix-en-Provence .

Restaurant Atmosph’R – Dîner de réveillon de la Saint-Sylvestre

320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Restaurant Atmosph'R – Renaissance Aix-en-Provence Hôtel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-31 – 2022-12-31

Restaurant Atmosph’R – Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

EUR 140 // Menu //



● Amuse bouche : Socca croustillante, chantilly de mais et poutargue / Panacotta de foie gras, pain de campagne croustillant et truffe noire / Pomme soufflée, crème vodka, citron vert et caviar

● Entrée : La Langoustine. Juste tiède, dans l’esprit d’une crevette mayonnaise, jus parfumé au safran, caviar et mayonnaise en légèreté

● Poisson : Le Homard en trois cuisson. Crème de homard, fenouil en texture et citron confit

● Viande : Le lièvre à la royale. Farci au foie gras et truffe noire, jus réduit au vin rouge et pomme de terre en texture

● Fromage : Le Brie de Meaux. En syphon, condiment de figues sèches, truffe noire et granité roquette

● Pré-Dessert : L’agrume en texture. Crémeux bergamote, tartare d’orange au zeste de citron, syphon verveine, gelée au yuzu et tuile craquante meringuée

● Dessert : Le Chocolat et la vanille. Parfait glacé à la vanille de Madagascar, chocolat au lait en ganache à la fleur de sel et en mousse légère, sauce chaude au chocolat grand cru et vanille, croustillant cacao.

Célébrez le dernier jour de l’année et débutez 2023 au restaurant Atmosph’R de l’Hôtel Renaissance Aix-en-Provence !

Un menu en 5 temps, une carte de cocktails spéciale ainsi qu’un DJ live pour une ambiance de fête !

+33 4 86 91 55 02 Renaissance Aix-en-Provence Hôtel

Restaurant Atmosph’R – Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence

