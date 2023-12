Saint Valentin aux chandelles Restaurant « A la Dinette Gourmande » Bellême Catégories d’Évènement: Bellême

Début : Vendredi 2024-02-12

fin : 2024-02-18 Saint Valentin aux chandelles, menu spécial servi pour la Saint Valentin Sur réservation au 02.33.25.99.32.

Dates à reconfirmer. Plus d’informations : nous contacter.

Restaurant « A la Dinette Gourmande » place du Général Leclerc

Bellême 61130 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-12-23

