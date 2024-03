Rest Up / JRKAY Leda Atomica Musique Marseille, samedi 6 avril 2024.

Rest Up / JRKAY ♫♫♫ Samedi 6 avril, 19h00 Leda Atomica Musique 5€ + 3€ d’adhésion annuelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T19:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T19:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

https://restuplads.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/user-778757365

