Rest and watch Auxerre, 12 mai 2022, Auxerre.

Rest and watch 2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12 Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert

Auxerre Yonne Auxerre

10 25 EUR Quel futur pour nos enfants ? Auteur, metteur en scène et jeune père de famille, Jean Bechetoille prend l’interrogation à bras le corps dans une auto-fiction théâtrale qui nous entraîne quelque part en Bourgogne vers 2055. Bienvenue dans le monde d’après. Si loin, si proche…

De l’intime à l’universel, il n’y a souvent qu’un pas. C’est armé de ce leitmotiv que Jean Bechetoille s’attache depuis 2017 à faire théâtre de la famille, de sa famille, brouillant avec un génie sioux les pistes biographiques à peine esquissées pour entrer de plain-pied dans la fable. Celle qui se raconte dans Rest & Watch a tout d’une dystopie. Enracinée dans la crise sanitaire née en 2020 – en même temps qu’Aliocha et Serge, deux bébés bien réels -, elle déroule son cours jusqu’en 2055 pour chroniquer le devenir de ces enfants et de leurs parents (un homme, deux femmes et un fantôme), une communauté amicale, artistique, familiale… qui refait société à l’écart du monde. Dans leur refuge, l’air est devenu sec, les faisans, les hérissons pullulent et la Bourgogne n’a plus grand chose de verdoyant. Seul héritage d’un monde défait, le théâtre rythme les journées d’Aliocha et Serge devenus de jeunes adultes… Mais, comment faire théâtre sans public ? Aimer sans partenaire ? Désirs, jalousies, ennui… Rest & Watch est un spectacle sur le monde d’après, et peut-être avant tout, un spectacle sur ce monde de toujours où la famille justifie tant d’accommodements avec la vérité. Cela au moins n’est pas près de changer : aujourd’hui comme demain, l’essentiel à transmettre aux enfants restera l’art de vivre ensemble, loin des utopies toxiques…

accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2021-2022/programme/spectacles/rest-and-watch

Quel futur pour nos enfants ? Auteur, metteur en scène et jeune père de famille, Jean Bechetoille prend l’interrogation à bras le corps dans une auto-fiction théâtrale qui nous entraîne quelque part en Bourgogne vers 2055. Bienvenue dans le monde d’après. Si loin, si proche…

De l’intime à l’universel, il n’y a souvent qu’un pas. C’est armé de ce leitmotiv que Jean Bechetoille s’attache depuis 2017 à faire théâtre de la famille, de sa famille, brouillant avec un génie sioux les pistes biographiques à peine esquissées pour entrer de plain-pied dans la fable. Celle qui se raconte dans Rest & Watch a tout d’une dystopie. Enracinée dans la crise sanitaire née en 2020 – en même temps qu’Aliocha et Serge, deux bébés bien réels -, elle déroule son cours jusqu’en 2055 pour chroniquer le devenir de ces enfants et de leurs parents (un homme, deux femmes et un fantôme), une communauté amicale, artistique, familiale… qui refait société à l’écart du monde. Dans leur refuge, l’air est devenu sec, les faisans, les hérissons pullulent et la Bourgogne n’a plus grand chose de verdoyant. Seul héritage d’un monde défait, le théâtre rythme les journées d’Aliocha et Serge devenus de jeunes adultes… Mais, comment faire théâtre sans public ? Aimer sans partenaire ? Désirs, jalousies, ennui… Rest & Watch est un spectacle sur le monde d’après, et peut-être avant tout, un spectacle sur ce monde de toujours où la famille justifie tant d’accommodements avec la vérité. Cela au moins n’est pas près de changer : aujourd’hui comme demain, l’essentiel à transmettre aux enfants restera l’art de vivre ensemble, loin des utopies toxiques…

dernière mise à jour : 2021-10-18 par