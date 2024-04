Ressourcez-vous ! Une journée de rencontres pour les associations, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 08:45 – 16:00

Gratuit : non

Le CADRAN de la Ville de Nantes et ses partenaires organisent l’événement Ressourcez-vous ! Un rendez-vous annuel et gratuit à destination des associations du territoire et des services de la Ville pour échanger, se rencontrer et mieux comprendre les dynamiques du fonctionnement associatif.Cette année, il s’installe dans le quartier Nantes Erdre.Vous pouvez venir le temps d’un échange ou sur l’ensemble de la journée pour profiter des kiosques ressources, vous informer sur le dispositif des Budgets participatifs, la démarche de dialogue citoyen « Les Lieux à réinventer », et participer des tables-rondes. Programme 8h45 – 9h15 : Temps d’accueil autour d’un café 9h15 – 10h : Ouverture de la journée Introduction et programme de la journée, présentation du focus de l’observatoire réalisé sur le quartier Nantes Erdre, actualités de l’accompagnement associatif 10h – 15h30 : place aux échanges ! Des kiosques ressources en continu sur les sujets du fonctionnement associatif : bénévolat, modèle économique, communication, numérique, partenariats, gouvernance… Deux tables rondes sont proposées cette année : 10h30 -11h30 : Le numérique : une ressource pour gérer son association au quotidien 14h -15h : L’accès aux locaux : comment mieux faire commun ? La jauge est limitée à 120 personnes par table ronde, nous vous invitons donc à vous répartir et limiter les participations à deux personnes par association ou organisme, afin d’en faire profiter à un maximum de participants. 12h-13h30 : Buffet 15h30 – 16h : clôture de la journée



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/ressourcez-vous-une-journee-de-rencontres-pour-les-associations