RESSOURCEZ-VOUS EN FAMILLE – SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES Saint-André-de-Buèges Saint-André-de-Buèges Catégories d’évènement: Hérault

Saint-André-de-Buèges

RESSOURCEZ-VOUS EN FAMILLE – SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES Saint-André-de-Buèges, 19 juillet 2022, Saint-André-de-Buèges. RESSOURCEZ-VOUS EN FAMILLE – SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES

Saint-André-de-Buèges Hérault

2022-07-19 – 2022-07-19 Saint-André-de-Buèges

Hérault Saint-André-de-Buèges Petits et grands sont invités à participer à une dé-couverte ludique et sensorielle près de la Buèges, grâce à diverses activités nature (défi plantes, land art, empreintes de feuilles, dessin au fusain…) Sortie animée par Demain la Terre !, dans le cadre du programme d’animations Grand Site de France Gorges de l’Hérault. Ressourcez-vous entre ro-cailles, eaux et lumières ! Gratuit. Sur inscription Petits et grands sont invités à participer à une dé-couverte ludique et sensorielle près de la Buèges, grâce à diverses activités nature (défi plantes, land art, empreintes de feuilles, dessin au fusain…) Sortie animée par Demain la Terre !, dans le cadre du programme d’animations Grand Site de France Gorges de l’Hérault. Ressourcez-vous entre ro-cailles, eaux et lumières ! Petits et grands sont invités à participer à une dé-couverte ludique et sensorielle près de la Buèges, grâce à diverses activités nature (défi plantes, land art, empreintes de feuilles, dessin au fusain…) Sortie animée par Demain la Terre !, dans le cadre du programme d’animations Grand Site de France Gorges de l’Hérault. Ressourcez-vous entre ro-cailles, eaux et lumières ! Gratuit. Sur inscription OTGPSL

Saint-André-de-Buèges

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-André-de-Buèges Autres Lieu Saint-André-de-Buèges Adresse Saint-André-de-Buèges Hérault Ville Saint-André-de-Buèges lieuville Saint-André-de-Buèges Departement Hérault

Saint-André-de-Buèges Saint-André-de-Buèges Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-bueges/

RESSOURCEZ-VOUS EN FAMILLE – SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES Saint-André-de-Buèges 2022-07-19 was last modified: by RESSOURCEZ-VOUS EN FAMILLE – SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES Saint-André-de-Buèges Saint-André-de-Buèges 19 juillet 2022 Saint-André-de-Buèges Hérault

Saint-André-de-Buèges Hérault