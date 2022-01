Ressources MISS n°3 : Premières découvertes sur les plantes – Niveau GS à début de CE2 En ligne, 26 janvier 2022, Orsay.

**LE PRINCIPE** **Des ressources pédagogiques « clés en main »** sont maintenant proposées par la MISS et directement disponibles sur son [site internet](http://hebergement.u-psud.fr/miss/ressources/). **L’enseignant·e devient l’animateur·trice scientifique** de la séance devant sa classe. La ressource est basée sur des **concepts scientifiques** extraits des ateliers de la MISS, pour la plupart. Le **kit pédagogique** contient : – les données scientifiques nécessaires à l’animation, – le déroulé précis (démarche à suivre), – la liste de matériel, – le mode opératoire expérimental pour chaque étape, – les documents supports d’animation (le cas échéant). **CONTENU** La ressource n°3 « **Premières découvertes sur les plantes – Niveau GS (voire MS) à début de CE2″** Cette séquence a pour but de permettre aux élèves de découvrir ce **qu’est une plante** d’un point de vue de la botanique, **son organisation générale**, et aussi **les différentes parties** qui la constituent. L’alimentation humaine est constituée, entre autres, de végétaux et un chapitre de cette séquence est consacré à l’**identification des parties des plantes** qui se mangent (selon la plante). La dernière partie donne un aperçu des fruits et des légumes (terme culinaire) que l’on mange versus la **saison de récolte**. Le déroulé est indiqué ci-dessous et il peut être divisé en 1 ou 3 séances. L’équipe de la MISS proposera au besoin des séances de préparation et/ou de bilan en lien avec la ressource pédagogique.

