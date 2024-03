Ressources en ligne pour le marché de l’art et la provenance Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Paris, jeudi 23 mai 2024.

Ressources en ligne pour le marché de l’art et la provenance Exploiter sources et outils Jeudi 23 mai, 10h00 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Ces formations sont ouvertes à toutes et tous, selon la limite des places disponibles. Pour s’inscrire ou pour toute information, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse info-bibliotheque@inha.fr

Début : 2024-05-23T10:00:00+02:00 – 2024-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T10:00:00+02:00 – 2024-05-23T12:00:00+02:00

Présentation des principales collections de catalogues de vente, de leurs catalogues, des bibliothèques numériques contenant catalogues de vente et ressources bibliographiques, des bases de données proposées ou produites par l’INHA, de ressources archivistiques, utiles aux recherches sur le marché de l’art et la provenance.

Exploiter sources et outils

Ce cycle regroupe toutes les formations et ateliers qui permettent aux chercheurs d’exploiter les principaux outils de recherche (bibliographiques, etc.), en toute connaissance des pratiques liées aux droit des images par exemple.

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel 2 rue Vivienne Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France