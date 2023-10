Portes ouvertes à la réparation à la ressourcerie Trimaran de Privas Ressourcerie Trimaran Privas Catégories d’Évènement: Ardèche

Privas Portes ouvertes à la réparation à la ressourcerie Trimaran de Privas Ressourcerie Trimaran Privas, 21 octobre 2023, Privas. Portes ouvertes à la réparation à la ressourcerie Trimaran de Privas Samedi 21 octobre, 14h00 Ressourcerie Trimaran Le Repair Café, ainsi que d’autres réparateurs vous accueillent pour vous aider à réparer vos objets, au sein de la ressourcerie Trimaran à Privas.

Venez partager, échanger, discuter et donner vos trucs et astuces ! Ressourcerie Trimaran Chemin de Chamaras 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Ardèche, Privas Autres Lieu Ressourcerie Trimaran Adresse Chemin de Chamaras 07000 Privas Ville Privas

