Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16 . Clôturons ensemble cette année 2023 par une BRADERIE à la RESSOURCERIE !! -50% de remise sur tout le magasin* !!

Vêtements, jouets, électroménager, déco de Noël, livres, meubles,… Tout doit disparaître, on a besoin de place RDV Samedi 16 décembre de 10h à 12h et de 13h à 17h pour cette journée de folie !! EUR.

Ressourcerie Res’urgence ZA de l’ecu

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

