Cet évènement est passé Venez rencontrer Marie et Lydia à l’atelier couture Ressourcerie Recobrada Cazères Catégories d’Évènement: Cazères

Haute-Garonne Venez rencontrer Marie et Lydia à l’atelier couture Ressourcerie Recobrada Cazères, 19 octobre 2023, Cazères. Venez rencontrer Marie et Lydia à l’atelier couture 19 et 20 octobre Ressourcerie Recobrada Vous avez la fermeture éclair de votre jean qui a cassé l’hiver dernier, votre nouveau pantalon est comme d’habitude bien trop long, marre de cette robe et vous voulez la transformer en jupe ,mais, vous ne savez pas comment faire.

Alors, venez vous former dans notre atelier ! Ressourcerie Recobrada 8 avenue Saint Julien 31220 Cazères Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0632033582 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cazères, Haute-Garonne Autres Lieu Ressourcerie Recobrada Adresse 8 avenue Saint Julien 31220 Cazères Ville Cazères Departement Haute-Garonne Lieu Ville Ressourcerie Recobrada Cazères latitude longitude 43.208685;1.090248

Ressourcerie Recobrada Cazères Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cazeres/