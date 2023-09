L’atelier des Electro-libres vous ouvre ses portes Ressourcerie RECOBRADA Cazères, 19 octobre 2023, Cazères.

Nous vous acceuillons le jeudi 19 et le vendredi 20 octobre à la ressourcerie pour diagnostiquer et peut être réparer vos appareils électriques et électroniques tels que: cafetières, luminaires, outillage en tous genres, radios, grilles pains, télévisions, chaînes hifi, trotinettes et vélos électriques…

Ressourcerie RECOBRADA 8 avenue de Saint Julien 31220 Cazères Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00