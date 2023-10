Repair Céramique Ressourcerie L’Alternative Paris Catégorie d’Évènement: Paris Repair Céramique Ressourcerie L’Alternative Paris, 21 octobre 2023, Paris. Repair Céramique Samedi 21 octobre, 15h00 Ressourcerie L’Alternative Samedi 21 octobre /// 15h-18h /// Repair Céramique

C’est une nouveauté à la ressourcerie, on vous apprend des techniques simple pour redorer votre vaisselle cassée, lui donner une seconde vie et en faire des pièces de décoration. Des techniques pour recoller la vaisselle ou la transformer en carrillons. Ressourcerie L’Alternative 13 rue Léopold Bellan 75002 Paris Paris 75002 Quartier du Mail Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Ressourcerie L'Alternative Adresse 13 rue Léopold Bellan 75002 Paris Ville Paris Lieu Ville Ressourcerie L'Alternative Paris latitude longitude 48.866531;2.345816

