le mercredi 25 août à 14:00

Les associations Ressourceries, recycleries et Emmaüs du territoire d’Est-Ensemble se sont rassemblées pour venir collecter en pied d’immeuble et vous aider à désencombrer vos appartements ! L’objectif est de donner une seconde vie à tous vos objets du quotidien: vêtements, meubles (sauf matelas), appareils électriques, livres, jouets, outillages, bibelots, vaisselles etc., même usés, à réparer ou en panne ! En parallèle de chaque collecte, le collectif organise un atelier participatif et gratuit. Collecte d’objets et atelier Renardière 60 rue de la dhuys Noisy-le-Sec Boissière Seine-Saint-Denis

2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T18:00:00

