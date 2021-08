Bagnolet La Noue Bagnolet, Seine-Saint-Denis Ressourcerie Ephémère La Noue Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Ressourcerie Ephémère La Noue, 1 septembre 2021, Bagnolet. Ressourcerie Ephémère

du mercredi 1 septembre au mercredi 8 septembre à La Noue

Les associations Ressourceries, recycleries et Emmaüs du territoire d’Est-Ensemble se sont rassemblées pour venir collecter en pied d’immeuble et vous aider à désencombrer vos appartements ! L’objectif est de donner une seconde vie à tous vos objets du quotidien: vêtements, meubles (sauf matelas), appareils électriques, livres, jouets, outillages, bibelots, vaisselles etc., même usés, à réparer ou en panne ! En parallèle de chaque collecte, le collectif organise un atelier participatif et gratuit.

Entrée libre, gratuit

Collecte d’objets, atelier de réparation de vélo, de matériel électronique, atelier couture et bois La Noue 2 rue Jean Lolive Bagnolet Bagnolet La Noue Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T14:00:00 2021-09-01T18:00:00;2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T18:00:00

