Ressourcerie éphémère à Bagneux ! Recyclerie Ephemere, 20 novembre 2021, Bagneux.

du samedi 20 novembre au samedi 18 décembre à Recyclerie Ephemere

Collecte et boutique (14h-18h) —————————— Vétements, meubles (sauf matelas) appareils électriques, livres, bibelits, etc… même usés, à réparer ou en panne ! Ateliers (15h-18h) —————— **// 20 NOV //** – Création vide poche à partir de mosaïque récupérée avec l’**Agrocité de Bagneux** – Venez entretenir votre vélo au Répar’Vélo avec l’**Hébergerie** **// 27 NOV //** – Création artistique d’un cadeau à partir de récup’ avec l’**Hébergerie** – Rencontrez les poules du poulailler Prévert et recyclcez vos restes avec **Bagneux Environnement** **// 04 DÉC //** – Fabriquez votre papier recyclé ensemencé avec **Parsemains** – Démonstration de réparation de petits meubles avec l’**Hébergerie** **// 11 DÉC //** – Atelier Fabriqu’O Naturel : venez apprendre à faire vos comestiques vous même avec **Bagneux Environnement** **// 18 DÉC //** – Création artistique d’un cadeau à partir de récup’ avec **Art Mature** – Atelier carte de voeux électronique au café Le P’tit Prince avec **Bagneux Environnement** COMMENT ÇA MARCHE ? ——————- **COLLECTE :** Déposez vos dons au 12 rue Claude Debussy 92220 Bagneux **NETTOYÉS, RÉPARÉS, ET TRANSFORMÉS** par notre équipe, retrouvez-les comme neufs à la boutique solidaire. Venez-vous équiper à bas prix ! **L’OBJECTIF ?** Que ces objets profitent au maximum aux habitants du quartier **Alors ne jetez plus, donnez !** Les ateliers participatifs sont gratuits et ouverts à tous !

Ne jetez plus, donnez et achetez solidaire ! Collecte, boutique et ateliers tous les samedis 20, 27 novembre et 04, 11, 18 décembre de 14h à 18h !

Recyclerie Ephemere 12 rue claude debussy 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

