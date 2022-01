Ressourcerie éphémère à Bagneux La PIerre Plate,près de la piscine et du métro Lucie Aubrac Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

La PIerre Plate, près de la piscine et du métro Lucie Aubrac, le samedi 22 janvier à 13:00

Ressourcerie éphémère à Bagneux ——————————- ne jetez plus, donnez ——————— Collecte et boutique de 13h à 17h ——————————— en paramllèle ateliers gratuits ——————————-

Entrée libre, petits prix pour les ventes

Ressourcerie éphémère une fois par mois et ateliers gratuits l’après-midi La PIerre Plate,près de la piscine et du métro Lucie Aubrac 12 rue Claude Debussy 92220 Bagneux Bagneux Pierre Plate Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T13:00:00 2022-01-22T17:00:00

